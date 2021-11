Der Gewinner der burgenländischen Impflotterie steht fest

1.000 Burgenländerinnen beziehungsweise Burgenländer haben am vorläufigen Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle Grund zur Freude: Sie haben einen der Preise bei der burgenländischen Impf-Lotterie gewonnen. Die Sieger wurden am Donnerstag unter notarieller Aufsicht durch die österreichischen Lotterien ermittelt.

Initiiert hatte die Aktion Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der es sich nicht nehmen ließ, den Hauptpreis – einen Golf GTI – persönlich an Helga Javorits aus Oberwart zu übergeben. Dabei betonte er einmal mehr, dass positive Anreize bei der Bekämpfung der Pandemie seiner Ansicht nach besser helfen als Schikanen oder Drohungen. „Unser Maßnahmenpaket, darunter auch die Impf-Lotterie, hat sich bewährt“, bedankte sich der Landeshauptmann bei seinen Bürgern für die hohe Impfbereitschaft.

115.112 Teilnehmer

In Summe haben sich seit Beginn der Aktion 12.911 Personen zusätzlich impfen lassen. Groß waren die Chancen auf einen Gewinn für den Einzelnen freilich nicht. Insgesamt 115.112 Personen hatten sich zur Teilnahme an der Lotterie angemeldet, das entspricht etwas mehr als der Hälfte aller geimpften Burgenländerinnen und Burgenländer.

Tatsächlich waren im Burgenland per Stand Donnerstag 74 Prozent der Gesamt- und 82 Prozent der impfbaren Bevölkerung gegen das Coronavirus immunisiert – klarer Platz eins im Bundesländervergleich. Das macht sich auch auf den Intensivstationen bemerkbar. Obwohl die Anzahl der Infektionen im Burgenland in etwa auf jenem Niveau des Vorjahres liegen, müssen derzeit dennoch nur halb so viele Menschen intensivmedizinisch betreut werden.