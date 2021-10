Anrainer wehrt sich gegen Baustellen-Container

So lässt es sich gut wohnen – so bewirbt Esterhazy das Immobilienprojekt „Schlossquartier“ in unmittelbarer Nähe des Eisenstädter Schlosses. Wo früher die Zentrale der Gebietskrankenkasse stand, werden seit vorigem Herbst vier Wohngebäude, ein 4-Stern-Superior-Hotel mit 120 Zimmern samt Rooftop-Bar sowie Büros errichtet.

Für den gebürtigen Eisenstädter Reinhard Kern lässt es sich seither in seinem Elternhaus an der Rückseite der aktuell größten Baustelle in der Stadt ganz und gar nicht mehr gut wohnen.

Denn auf dem fast 1.000 m2 großen Nachbargrundstück Kerns in der Blumengasse wurde ein Baustellen-Containerdorf errichtet – das dort nach Ansicht von Kerns Anwalt gar nicht stehen dürfte.