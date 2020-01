Afrikanische Schweinepest: Soldaten sollen Wildschweine jagen

"Die Afrikanische Schweinepest steht vor unserer Tür“, sagt ein Jagdleiter aus dem Mittelburgenland, der anonym bleiben will. Spätestens im Mai, so beruft er sich auf Wissenschaftler, würde sich das Virus auch in Österreich ausbreiten. Für Schweine ist es tödlich, Menschen können daran nicht erkranken.

Das Burgenland wäre wegen seiner Grenznähe wohl als eine der ersten Regionen betroffen. Erst vor wenigen Wochen sind in einem Wildgehege nahe Budapest hunderte Wildschweine an der Schweinepest verendet.

Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, gibt es nun in Pannonien eine eigene Task Force unter der Leitung der Veterinärdirektion des Landes. In der Arbeitsgruppe mit dabei sind Vertreter der Polizei, des österreichischen Bundesheers, der Landwirtschaft sowie der Jägerschaft.