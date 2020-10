66-Jährige wollte Tankstelle in Gols überfallen

Eine 66-jährige Frau hat am Sonntag versucht, eine Tankstelle in Gols (Bezirk Neusiedl am See) zu überfallen. Sie betrat die Tankstelle gegen 11 Uhr und forderte Geld, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag einen Bericht der Kronen Zeitung. Als der Angestellte den Überfall zunächst nicht ernst nahm, bedrohte sie ihn mit einem Brotmesser. Der 48-Jährige überwältigte die Frau laut Polizei jedoch mit einem Fußtritt. Sie wurde festgenommen.

Attacke auf Polizisten

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei die 66-Jährige auch auf die Polizisten losgegangen, so ein Sprecher der Landespolizeidirektion. Verletzt wurde niemand. Die Frau wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.