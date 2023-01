25 kommunale Bauvorhaben in Planung: Startschuss für Neue Kinderbetreuung

In Rotenturm an der Pinka (Bezirk Oberwart) erfolgte am Montag der Startschuss zum Bau von Kindergarten und -krippe. Insgesamt werden in dem zweigeschossigen Gebäude am Areal des früheren Kindergartens vier Gruppen ein neues, zeitgemäßes und modern eingerichtetes Zuhause finden. Die Fertigstellung des Projekts ist für Jänner kommenden Jahres geplant.PEKO