Burgenland gründet Gesellschaft für Bauprojekte in Gemeinden

„Wenn eine Gemeinde ein kommunales Projekt verwirklichen will, dann war es bis dato so, dass man einem Anbieter ausgeliefert war, weil es fast keinen Markt für diese Projekte mehr gegeben hat oder gibt“, so der Landeshauptmann. Deshalb wolle man nun Abhilfe leisten.

Gemeinden können "billiger bauen"

Gemeinden könnten über die Projektentwicklungsgesellschaft „billiger bauen und haben die Sicherheit, dass die Refinanzierung auf Jahre hinaus sichergestellt ist“, betonte Doskozil. Die Gemeinden könnten zudem entscheiden, in welchem Umfang sie die Leistungen der neuen Gesellschaft in Anspruch nehmen wollen. Möglich sei etwa, den Bau mit einer öffentlichen Bauaufsicht zu begleiten, das ganze Projekt abzuwickeln oder bei der Finanzierung zu unterstützen.