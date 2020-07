1-2-3-Ticket: „Lösung nur im Einklang mit den Ländern“

Gegen billigere Tickets habe man jedenfalls nichts, so Dorner. „Aber wir wollen eine gerechte Lösung im Einklang mit den Ländern. Kritik kommt ja nicht nur aus dem Burgenland, da geht es um viele weitere Themen.“

Viel diskutiert werden wird auch noch über die geplante Zuleitung von Donau-Wasser in den Neusiedler See. Für Dorner ein Projekt, das „im besten Fall“ in 3 bis 5 Jahren abgeschlossen werden könne. Allerdings nur in Kooperation mit Ungarn: „Anders wird das nicht gehen.“ Der erste größere Zwischenbericht der Task Force werde für Herbst erwartet.