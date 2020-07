Commerzialbank-Aus trifft auch den Unterhaus-Fußball

Draßburg schaffte im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Ostliga. Nach einer Corona-bedingten Absage der Regionalliga Ost Saison muss der ASV auf sein erstes echtes Ergebnis in der Ostliga warten. „Wir waren auf einem guten Weg und hätten sicher ein historisches Ergebnis schaffen können.

Wir konnten nicht zeigen, was wir drauf haben, also heißt es für uns in der kommenden Saison, das zu beweisen“, sagt Wild und ergänzt, dass sich der fehlende Sponsor nicht auf die Ostliga auswirken werde.