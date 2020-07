Commerzialbank: Doskozil kritisiert Aufklärungsarbeit

An seiner Kritik an den Ermittlungen - insbesondere der nicht ausgesprochenen Untersuchungshaft gegen die Verdächtigen - hält Doskozil fest: "So stelle ich mir Aufklärung in einem Verbrechensfall nicht vor."

Dass es eine Verletzung der Gewaltenteilung darstellt, wenn ein Regierungspolitiker die Verhängung der Untersuchungshaft fordert, wies er zurück. Für die Gesetzgebung sei in dieser Causa der Bund zuständig - er sei lediglich Landeshauptmann.

Wohnbaukonzerne könnten bis zu 100 Millionen Euro verlieren

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hingegen erwartet durch die Pleite der Commerzialbank Mattersburg keine Auswirkungen auf die Mieterinnen und Mieter der Gesiba. Der städtische Wohnbaukonzern könnte durch die Pleite 17,5 Mio. Euro verlieren. Ludwig betonte, dass gemeinnützige Bauträger in Mattersburg besonders günstige Konditionen erhalten und ihr Geld daher gerne dort angelegt hätten.