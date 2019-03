Vintagerie: Möbel als Sprachrohr der Persönlichkeit

Wie einen Schatz hält Peter Lindenberg die Stehlampe „Micheline“ des Wiener Traditionsunternehmens Kalmar in Händen. Sie wurde in den 60er-Jahren produziert, der Schirm gerade erst neu in Pink bezogen. „Die Entwürfe von Julius Theodor Kalmar waren damals auf der Höhe der Zeit und die Qualität ist außergewöhnlich im Vergleich zu italienischen Produkten von damals, die verkabelt waren wie Kindereisenbahnen“, sagt Lindenberg. Man habe sich damals einmal im Leben eine Kalmar gekauft – als einzigartiges Designobjekt. Heute verschickt er die Lampen bis nach New York, in teils prominente Haushalte.