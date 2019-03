Bananas: Möbel, die Geschichten erzählen

Patricia Hahnbauer verweist auf einen Schuhkasten aus den 50er-Jahren, der erzähle, dass die Vorzimmer zu dieser Zeit kleiner geworden sind, weswegen auch Möbelstücke wie ausladende Ohrensessel aus den 30ern oder eben Kommoden schlanker geworden sind. Und manchmal, da liefert der Flohmarkthändler direkt die Geschichte zu dem Objekt, wie bei einem Bilderrahmen. Dieser sei eigentlich Glasplattenhalter eines Zeiss-Ikon-Kinoprojektor, in dem die Werbung händisch vor dem Film eingespannt wurde. In diesem Kino in Rheinland-Pfalz habe der Händler seinen ersten Film gesehen. Es sind vor allem Geschichten wie diese, warum das Ehepaar Hahnhuber seinen Job so liebt und diese Begeisterung an Kunden weitergibt.

Bananas

Kettenbrückengasse 15, 1050 Wien

www.bananas.at