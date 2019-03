Tschechisches Wohndesign: Turngeräte als Designobjekte

Bereits im Kinderzimmer habe sie ein Sideboard des Interior-Designers Jirí Jiroutek mit bunten Schubladen stehen gehabt, erzählt Radka Prutka. In der Nähe von Brünn aufgewachsen, hätten sich so ihre Leidenschaft und Faszination für tschechisches Design schon von Kindsbeinen an entwickelt. Heute verkauft sie ausschließlich alte Möbelstücke von Architekten und Designern sowie Leder-Turngeräte aus Tschechien in ihrem Shop – und liefert diese in die ganze Welt. Gerade erst ging wieder per Schiff ein Turnpferd als Dekoration in ein Fitnessstudio nach New York, verpackt in eine blaue Holzkiste, die Prutka selbst anfertigt.