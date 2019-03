Designqvist: Mid-Century-Design aus Skandinavien

Gerade was Eisenerze und Stahl angehe, wäre Schweden schon immer gut ausgestattet gewesen. Und die Schweden hätten laut Nalepka immer hohe Ansprüche an Qualität gehabt. „Es sollte in erster Linie gut haltbar sein, handwerklich 1A und auch ästhetisch, ohne vordergründig ästhetisch zu sein – also ohne schreiendes Design“, sagt sie. Auch heute durchforstet sie noch die schwedischen Flohmärkte und kleine Shops nach Raritäten und schmuckem Hausrat und importiert diese für ihr Designqvist in Wien-Neubau. Dazu kommen Nussknacker aus Dänemark, Dessertschalen aus Finnland oder Wolldecken aus Norwegen.