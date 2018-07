Regionalität: Impulsgeber Massivbau

Anhand der Studie konnte bewiesen werden, dass Massivbauhersteller ländliche Regionen beleben. Massivbauhersteller schaffen sogar Arbeitsplätze am Land, die sonst nicht vorhanden wären und beleben damit neue Lebensräume. Die 191 Unternehmen an über 400 Standorten sichern mit einem Umsatz von 2.194 Millionen dabei mehr als 8.000 Arbeitsplätze. Mit einem klaren Fokus auf regionale Stabilität sorgen die Betriebe so nicht nur für eine optimale Wertschöp­fung in den Regionen, sondern sichern attraktive Arbeitsplätze mit Zukunft.

Nicht ohne Grund sind 55 Prozent der Arbeitneh­mer im Bereich Massivbau im ländlichen Raum beschäftigt – Tendenz steigend. Die Entwicklung in ländlichen Regionen stärkt damit auch den schonenden Umgang mit Ressourcen: die Rohstoffe werden in der Nähe zu Baustoffen verarbeitet und der Weg zum Kunden bleibt kurz.