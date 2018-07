Schlaue Planungshilfe für Hausbauer

In mehrjähriger intensiver Entwicklungsarbeit ist die Detail-Datenbank entstanden – die regelmäßige Weiterentwicklung durch Online-Feedback, Updates und Erweite­rungen sichert den reibungslosen Einsatz im Baualltag. "Das Planungstool ist ein wesentlicher Schritt, bisher hat es keine Datenbank im Bereich Massivbaustoffe gegeben, die in dieser Detailtreue und in der Vielzahl von Varianten Informationen liefert", so DI Helmut Schöberl, GF des Bauphysikbüros Schöberl & Pöll GmbH, der wesent­lich an der Entwicklung beteiligt war. Seit 2011 ist die Plattform im Einsatz, neu sind seit dem letzten Update auch umfassende Infos zur Wärmebrückenberechnung. Maßgeblich beteiligt an Planung und Umsetzung war auch Baumeister Johannes Dinhobl, GF Dinhobl Bauunternehmung GmbH, der eine massive Erleichterung im Baustellenalltag durch das Tool begrüßt: "Die Plattform stellt praxistaugliche, qualitativ hochwertige Detaillösungen und Berechnungen zur Verfügung, die allen Normen gerecht wird. Dadurch soll vor allem Planungssicherheit und Qualität am Bau gewährleistet werden – denn wenn jedes Detail immer neu erfunden wird, steigt die Wahrscheinlichkeit für Planungs- und damit auch Baufehler rasant."