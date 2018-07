Brandschutz: Safety first!

Der Schutz des menschlichen Lebens ist immer oberstes Gebot im Bereich des Brandschutzes. In diesem Zusammenhang ist Univ. Prof. Dr. Schneider in seiner Studie (www.baumassiv.at) zu folgenden Erkennt­nissen gekommen: "Der Massivbau hat generell gegenüber dem Holzbau den großen Vorteil, nicht brennbar zu sein. Untersuchungsergebnisse zeigen, dass das Risikopotenzial im Wohnbau in starker Abhängigkeit von der Art der Bauweise steht. Hier ist der verantwortungsvolle Umgang der Planer mit dem Gebäudedesign gefordert – die gestalterische Freiheit darf nicht zu einem Absinken des Sicher­heitsniveaus führen. In der Regel ist nicht die Brandwiderstandsdauer jedes einzelnen Bauteils für den Brandwiderstand der Gesamtkonstruktion ausschlaggebend, son­dern die Tragfähigkeit des Gesamtsystems. Das Versagen einzelner Bauelemente hat somit unter Umständen katastrophale Folgen für das gesamte Gebäude.