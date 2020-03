Zweifache Mutter testet möglichen Corona-Impfstoff

Der Impfstoff namens "mRNA-1273" wird gemeinsam mit der privaten Biotechnologie-Firma Moderna entwickelt. Die erste Testphase sei in "Rekordzeit" gestartet, sagte Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten. Der gesamte Prozess der Entwicklung eines Impfstoffes wird laut Fauci trotzdem voraussichtlich mindestens ein bis anderthalb Jahre dauern. Etliche Labors weltweit forschen derzeit an Impfstoffen gegen Covid-19.

In den nächsten Wochen sollen 45 gesunde Teilnehmer zwischen 18 und 55 Jahren freiwillig an dem Test in dem Forschungsinstitut teilnehmen. Ihnen werden jeweils zwei Dosen von bis zu einem halben Milligramm gespritzt. Dafür erhalten sie eine Entschädigung in Höhe von 110 Dollar.