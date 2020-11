Zwei Vogelarten flogen zur Österreich-Premiere ein

Den einen Überflieger hat vermutlich der Wind an den Neusiedler See getragen, den anderen hat eventuell sein irritiertes Navigationssystem in die Steiermark gelotst. Mit Wüstengrasmücke und Bergkalanderlerche wurden jetzt jedenfalls zwei Vogelarten hierzulande zum ersten Mal nachgewiesen. Das berichtet BirdLife Österreich und spricht von einer „ornithologischen Sensation“.

Zufällige Entdeckung

Die hell gefiederte Wüstengrasmücke wurde zufällig im Zuge einer Beringung an der Biologischen Station Illmitz gefangen. Der Singvogel brütet normalerweise in den Halbwüsten und trockenen Steppen zwischen Kaspischem Meer und China, den Winter sollte er im Nahen Osten verbringen.