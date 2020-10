Vogelsterben: Die beschwerliche Reise der Zugvögel

Evolution.

Ob Eiszeit oder Erderwärmung: Zugvögel reisen bei jedem Klima. Das fanden deutsche Forscher des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell heraus. Das Pendeln zwischen Winterquartieren und Brutplätzen gab es demnach schon vor 50.000 Jahren.

Die Wissenschafter simulierten am Computer, wie der Vogelzug entstand. Dafür stellte sie Kosten-Nutzen-Rechnungen auf: Der Energieaufwand für die Übersiedlung durfte nicht größer sein als der Energiegewinn am Zielort.

Es zeigte sich, dass die gefiederten Tiere auch in Kältephasen Flugstunden auf sich nahmen.

Allerdings reagierten sie in verschiedenen Teilen der Erde unterschiedlich auf die Temperaturveränderungen: In Europa, Asien und Afrika gab es während der letzten Eiszeit etwa gleich viele Zugvogelarten wie heute. Sie brüteten jedoch näher am Äquator. In Nord- und Südamerika dagegen lebten damals zwanzig Prozent weniger Zugvogelarten als heute. Vermutlich entwickelten sich viele erst nach der Eiszeit aus Standvogelarten. Im Schnitt legten die Zieher auch um 40 Prozent kürzere Strecken zurück als die Artgenossen aus Europa, Asien und Afrika.

Die Ergebnisse sollen helfen, die Auswirkungen des aktuellen Klimawandels auf die Überflieger vorauszusagen.