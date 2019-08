Warum Zugvögel durch Schlaf ihr Leben riskieren

Viele Vögel schlafen mit nach hinten gedrehtem, ins Gefieder gebettetem Kopf. Diesem tief in der Entwicklungsgeschichte der Vögel verankerten Verhalten sind Forscher der Veterinärmedizinischen Universität ( Vetmed) Wien auf der Spur. Im Fachblatt Current Biology berichten sie, dass erschöpfte Zugvögel diese Haltung einnehmen, was ihr Risiko erhöht, gefressen zu werden.

Wie die Urechsen

Schon gefiederte Dinosaurier dürften ihren Kopf in den Federn vergraben haben. Auch Pinguine zeigen dasselbe Verhalten, deren an die Kälte angepasstes Federkleid evolutionär gesehen schon seit langer Zeit kein kuscheliges Polster mehr hergibt. Dabei scheint es sich um einen Schutzmechanismus für den gegen Wind und Kälte schlecht isolierten Kopfes und Schnabels zu handeln. Die Vögel sparen so Energie. Trotzdem schlafen sie auch manchmal mit aufrechtem und nach vorne gerichtetem Haupt – warum, sei noch nicht restlos geklärt.

Zugvögel

Ein Forscherteam um Andrea Ferretti und Leonida Fusani vom Department für Kognitionsbiologie der Universität Wien und dem Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung der Vetmed gingen den Gründen für diese gegensätzlichen Verhaltensweisen am Beispiel von Gartengrasmücken ( Sylvia borin) nach. Die Zugvögel überqueren das Mittelmeer in Richtung Europa. Dabei legen die Tiere Aufenthalte zur Erholung auf Inseln ein. Diese Stopps nutzten die Wissenschafter für ihre Studie.