Polumkehr: Zugvögel müssen ihren Kompass neu ausrichten

Acht oder sogar mehr Pole statt nur zwei

Der Prozess der Feldumkehr kann 500 oder auch 10.000 Jahre dauern. Weil das System dann instabiler ist, entstehen in dieser Zeit möglicherweise mehrere Pole. In der ZAMG wurde in einem Modell errechnet, dass acht Pole durchaus möglich wären – die könnten fast überall auf der Welt liegen. Ob es Gegenden gibt, die Pole eher anziehen, wird derzeit erforscht.

Polarlichter über Wien? Durchaus möglich

Gibt es mehrere Pole, sind diese nicht so stabil und wandern eher. Mit den Polen einhergehen auch die Polarlichter. Dieses Naturschauspiel kann man in einer solchen Phase dann nicht nur im Süden und Norden bestaunen, sondern auch über Rio de Janeiro, New York, Wien oder Peking.