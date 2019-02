Magnetismus: Der Nordpol könnte bald der Südpol werden

Was wie eine Nachricht klingt, die für Weltuntergangspropheten gemacht ist, wird unser Leben sicherlich beeinflussen, „Chaos wird es aber nicht geben“, beruhigt Leonhardt. Interessant ist für den Geophysiker aber eher, was für eine baldige Polumkehr spricht. Er nennt hierfür drei Indizien:

- Es ist hoch an der Zeit: Im Schnitt kommt so ein Ereignis alle 250.000 Jahre vor, das letzte ist 780.000 Jahre her. Irgendwann wird es also wieder passieren. Übrigens: Beim letzten Mal ist der magnetische Nordpol gen Süden gewandert. Heißt: Unser heutiger Nordpol ist korrekterweise der magnetische Südpol.

- Schwaches Magnetfeld: Wie vor jeder Polumkehr schwächt sich derzeit das Magnetfeld in relativ kurzer Zeit ab. „Wir haben ein Minus von 10 Prozent. Das ist enorm viel. Da muss es also Gegenbewegungen im Erdinneren geben“, erläutert Leonhardt.