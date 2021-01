Zoo von San Diego: Menschenaffen mit Coronavirus infiziert

Als sich die ersten Großkatzen mit dem Coronavirus ansteckten, war die Aufregung groß. Wissenschafter beruhigten angesichts neuer Übertragungswege, allerdings warnten Tierschützer vor einem Übergreifen auf Wildpopulationen.

Wie jetzt bekannt wurde, steckten sich vor einigen Wochen zwei Gorillas im Zoo von San Diego mit dem Coroanvirus an. Am 6. Jänner 2021 husteten sie auffällig: Als dann auch andere Tiere der Gruppe leichte Erkältungssymptome zeigten, wurden Kotproben getestet und so die Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen.

Ergänzende Tests haben das Ergebnis bestätigt, damit handelt es sich um die ersten dokumentierten Fälle von infizierten und erkrankten Menschenaffen. Ob sich alle Gorillas der Gruppe angesteckt haben, wird noch überprüft. Die Tiere befinden sich in Quarantäne.