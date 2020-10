Zeitzonen: Wie die Eisenbahn die neue Zeit brachte

Paris und Madrid hatten ursprünglich die Londoner Uhrzeit. Doch der Zweite Weltkrieg veränderte die Landkarte nicht nur politisch. Diktator Franco orientierte sich freiwillig an Berlin und Rom. In Frankreich drehten die Deutschen an der Uhr.

Frankreich ist übrigens das Land, das sich über die meisten Zeitzonen erstreckt – wegen der Überseegebiete sind es zwölf, während Russland nur elf zählt. Dort bezieht man sich allerdings nicht auf die Greenwich-Zeit, sondern rechnet immer von der Moskauer Zeit weg. Im Riesenreich China gilt hingegen nur eine Uhrzeit. Deswegen geht in Peking die Sonne um 7.35 auf, und an der Westgrenze erst um 10.16. Und noch ein Kuriosum: In Indien verstellt man die Uhren um 30 Minuten, in Teilen Australiens nur um 15 Minuten.