Zeitumstellung: Kriminalamt warnt vor Dämmerungseinbrüchen

Die Einführung der temporären Ermittlungsgruppen und eine Verbesserung des Streifenkonzepts in Wien hat dazu geführt, dass Hotspot-Gebiete wesentlich früher erkannt und entschärft wurden. Dies führte zu einer deutlichen Entlastung einzelner Siedlungsgebiete. „Ein Eckpfeiler der operativen Maßnahmen ist die enge Zusammenarbeit zwischen uniformierten und zivilen Kräften“, sagt Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).

So soll auch in der kommenden Saison ein Schwerpunkt auf Prävention gelegt werden: Die Bevölkerung soll etwa durch Plakate zu mehr Aufmerksamkeit animiert werden. Bereits die Beobachtung verdächtiger Fahrzeuge oder Personen könne gemeldet werden, heißt es vom Bundeskriminalamt. Zudem sollen in den Hotspots mehr Streifen (auch in zivil) unterwegs sein.

Präventionstipps

Die Kriminalisten raten, Balkontüren und Fenster zu schließen, auch wenn man nur kurz weggeht. Außerdem sollte man Zeitschaltuhren für Innen- und Außenbeleuchtung verwenden und Kontakt zu den Nachbarn pflegen. Hochwertige Schlösser können auch helfen - zudem sollte man darauf achten, mögliche Einstiegshilfen wie Sessel oder Leitern wegzuräumen.