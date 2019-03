Dämmerungseinbrecher: Vernetzt, mobil und auch brutal

Zudem gelang es den Fahndern rund um Chefermittler Franz Flescher einigen Banden aus dem Verkehr zu ziehen. Darunter eine vierköpfige albanische Tätergruppe, die in Österreich insgesamt 28-mal zugeschlagen haben soll.

Das Quartett konnte Mitte Jänner in Wien geschnappt werden, als sie mit einem Auto von einem Tatort flüchten wollte. In dem Wagen entdeckten die Polizisten Schmuck und einen Tresor, Diebesgut konnte aber auch in den Wohnungen der mutmaßlichen Täter sichergestellt werden. Die Schadensumme beläuft sich auf rund 224.000 Euro.

Attacke mit Schraubenzieher

Endstation war in Niederösterreich auch für drei moldawische Staatsbürger, die nach einer Polizeikontrolle aufgeflogen waren. Das Trio war nach einem Einbruch in Kematen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, direkt ins Gefängnis gewandert. Auf das Konto des Trios sollen ebenfalls zahlreiche Einbrüche gehen, darunter auch ein Coup im Kanton Thurgau in der Schweiz. Dabei soll ein 34-jähriger Beschuldigter mit einem Schraubenzieher auf den Hausbesitzer eingestochen haben. „Es wird unter anderem wegen versuchten Mordes ermittelt“, sagt Flescher.

Für Landespolizeidirektor-Stellvertreter Franz Popp steht fest, dass die Soko gegen Dämmerungseinbrecher auch heuer wieder zum Einsatz kommen soll.