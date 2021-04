Wie Zahi Hawass die Goldene Stadt in Ägypten entdeckte

Ohne ihn geht in Ägypten nichts: Zahi Hawass, 1947 in Damietta in bescheidenen Verhältnissen geboren, war vor dem Arabischen Frühling Chef der Antikenverwaltung und Antikenminister. Er studierte Archäologie in den USA sowie in Ägypten und berät den heutigen Antikenminister in wichtigen Fragen.

Allfällige Ähnlichkeiten – Hut und forsches Auftreten – sind nicht zufällig und durchaus gewollt: Indiana Jones, Mr. Pyramide oder „der Pharao“ sind Spitznamen des Mannes, der sich die Entdeckung des Tals der Goldenen Mumien in der Oase Bahariya auf die Fahnen heften kann. Er initiierte den Bau des Grand Egyptian Museum und des National Museum of Civilisation, die demnächst eröffnet werden. Außerdem zählt er den Fund der Gräber der Pyramiden-Arbeiter zu den Highlights seiner Karriere.

2005 wählte ihn das Time-Magazin unter die 100 einflussreichsten Menschen der Welt. „Es gibt nichts anderes in meinem Leben – nur eine Sache, eine Liebe: Archäologie“, sagt er.