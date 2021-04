Warum die Königsmumien übersiedeln

Ihre neue Heimstätte liegt im Süden – idyllisch an einem See – und hatte lange etwas von einer Geisterstadt an sich. Seit mehr als zwei Jahren ist das NMEC praktisch fertig, trotzdem war lange nur ein Saal mit Keramik aus der Frühzeit, einem ägyptischen Streitwagen und Schmuck in Betrieb; Besucher? Fehlanzeige! Wenn es in Vollbetrieb ist, „wird das NMEC die Geschichte Ägyptens erzählen“, sagt Hawass, auf dessen Initiative das Museum zurückgeht. „Die Stars werden nicht die mehr als 50.000 Artefakte von den frühesten Zeiten bis zur Neuzeit sein, sondern die Geschichte selbst.“