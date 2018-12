Was ein Pharao so unten drunter trägt

Sabah Abdel-Razek, die Direktorin des altehrwürdigen Ägyptischen Museums am Tahrir, macht unterdessen gute Miene zur Plünderung ihres Hauses: „Viele wichtige Stücke werden am Tahrir bleiben, vor allem die berühmte Sammlung rund um Tutanchamuns Urgroßeltern, Yuya und Tuya, Statuen der Pharaoen Cheops, Djoser und Echnaton sowie die Tiermumiensammlung.“ Apropos Mumien: Die königlichen Mumien werden ins National Museum of Egyptian Civilization (NEMC) (ein weiteres gigantisches Museum im Süden Kairos) übersiedeln. „Aber wir haben ohnedies genug weitere Mumien im Magazin“. Abdel-Razek ist gelassen: Die verbliebenen Stücke können schon bald besser präsentiert werden.