Wie sich Krebszellen gegen Bestrahlung wehren

Der Molekularbiologe Frédéric Santer von der Universitätsklinik für Urologie in Innsbruck konzentriert sich in dem Projekt auf sogenannte Krebsstammzellen, in der Medizin "ein großes Streitthema", wie er in der Aussendung erklärte. Bei vielen Krebsarten würde ein Zelltyp auftreten, der den Stammzellen sehr ähnlich und Vorläufer für unterschiedliche Krebszellen sei. Problematisch ist die Resistenz von Krebsstammzellen - jene, die eine Therapie überleben, werden für die Wiederkehr von Krebs bei geheilten Personen verantwortlich gemacht.

Die Bestrahlung löst DNA-Schäden aus

In ihrer Studie nutzten die Wissenschafter Gewebeproben von Patienten mit Prostatakrebs. Sie kultivierten die Zellproben und bestrahlten sie so wie auch Krebspatienten bestrahlt werden. "Die Bestrahlung löst DNA-Schäden aus. Sind diese Schäden zu groß, um durch Reparaturmechanismen korrigiert zu werden, stirbt die Zelle normalerweise ab", erklärte Santer. Jene Zellen, die gegen die Strahlung resistent waren und überlebten, wurden schließlich mit dem ursprünglichen Gewebe verglichen.

Insbesondere interessierten sich die Forscher für die sogenannte Gen-Expression, also jenen Prozess, bei dem Gene den Befehl zum Bau von Eiweißstrukturen geben. Dabei wird der Gen-Code im Zellkern abgelesen und in RNA umgewandelt. "Wir fanden heraus, dass zwei wichtige Prozesse der strahlungsresistenten Zellen geschwächt sind", so Santer.