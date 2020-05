Wenn Blicke Pfeile senden

Zurück zum Schleier. 1931 befand die Journalistin Paula Beer in der Wiener Arbeiter-Zeitung über die verschleierten Ägypterinnen: „Der Schleier ist oft nur so dünn wie ein Wölkchen Zigarettenrauch und dient den Damen dazu, sich interessant zu machen. Gerade zum Gegenteil des eigentlichen Zweckes.“ In der Ausstellung „Verhüllt – enthüllt“, die das Weltmuseum vergangenes Jahr zum Thema Kopftuch und Verschleierung zeigte, war nicht zuletzt von der oft romantisierenden, klischeehaften Rezeption der Verschleierung in Europa die Rede – die Haremsfantasien über das, was sich wohl hinter dem Schleier abspielte, waren mit dem Ausbau der Handelswege nach Europa gelangt.