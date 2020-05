Jetzt zählt nur der Augen-Blick

Anders als im asiatischen oder arabischen Raum sind halb bedeckte Gesichter für Europäer ein Novum und fordern ein Umdenken in der Kommunikation. „Missverständnisse sind jetzt vorprogrammiert“, ist Stefan Verra überzeugt. Der Experte für Mimik und Körpersprache beobachtet die neuen Bedingungen mit großem Interesse – auch in seiner Wahlheimat München herrscht ja seit dieser Woche coronabedingte Maskenpflicht in Öffis und Geschäften.

Der Mund gilt als wichtigste Informationsquelle in der menschlichen Mimik. Wird dieser Teil des Gesichtsausdrucks unsichtbar, fällt es schwer, Gesagtes in einen Kontext zu setzen: „Normalerweise schauen wir Gesprächspartnern nicht in die Augen, sondern lesen von den Lippen ab. Das ist jetzt nicht mehr möglich.“