Verhüllt, enthüllt: Der Stoff, aus dem Frauengeschichten sind

Im nächsten Atemzug erinnert Steinmann daran, dass das Verhüllungsgebot für Frauen jahrhundertelang auch Bestandteil der europäischen Kultur war. „In römischer Zeit wollte man die Patrizierinnen, die selbstbewusst in der Öffentlichkeit auftraten, domestizieren. Man erließ also eine Kleiderordnung. Die Matrona musste die Palla anlegen.“

Im Christentum ist der Schleier Sinnbild für Ehrbarkeit. Schon am Anfang wird die Rolle der christlichen Frau für Jahrhunderte vorgezeichnet. Paulus aus Tarsus fordert in seinem 1. Brief an die Korinther von den verheirateten Frauen, im Gottesdienst das Haupt zu bedecken. Damit habe das Christentum ein Kopftuch-Gebot verankert – „verbunden mit der Unterordnung der Frau unter den Mann, das finden Sie so weder im Koran noch in der Thora“, sagt Steinmann. Ein Jahrhundert später wird der Kirchenvater Tertullian zum strammsten Verfechter des Kopftuchs. Alle Frauen sollen sich als Abbild der büßenden Sünderin Eva verhüllen: „,Der Schleier sei ihr Joch‘, lässt er den Christinnen ausrichten. Das wurde dann durch die Jahrhunderte weitergetragen.“

Im Mittelalter und der frühen Neuzeit befolgen Frauen bewusst oder unbewusst das frühchristliche Gebot. Das bedeckte Haupt zählt zum Vorrecht der verheirateten Frau wie zur Ordenstracht der Nonne. Steinmann weiter: „Dieses explizite Kopftuch-Gebot blieb bis zum zweiten Vatikanum Anfang der 1960er-Jahre aufrecht. Damals wurde es den Ordensschwestern freigestellt, den Habit abzulegen.“

Das Kopftuch war in der europäischen Gesellschaft vieler Epochen also „ein Muss“. „Vom Mittelalter bis 1700 gab es in ganz Europa sogenannte Kleiderverordnungen, in denen reguliert wurde, welche Frau welches Kopftuch zu tragen hat“, erzählt Steinmann. „Es handelte sich um eine nach Ständen gegliederte Gesellschaft. Die soziale Ungleichheit, die sich darin spiegelte, wurde als gottgewollt angesehen – und musste nach außen gezeigt werden.“ Daher war genau festgelegt, welche Stoffe und Farben Frauen ihrem Stand entsprechend verwenden dürfen. „Prostituierte etwa mussten ein gelbes Kopftuch tragen.“

Venedig setzte dem im 16. Jahrhundert die Krone auf: In öffentlichen Briefkästen, den „Löwenmäulern“, konnten Personen, die gegen die Kleiderverordnungen verstoßen hatten, anonym denunziert werden.