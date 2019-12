Marokko: Moderne Frauen aus 1001 Nacht

Wer nicht nur am Strand spazieren gehen, sondern andere, wildere Natur erleben will, fährt von hier aus in die Berge. Mit dem Kleinbus oder dem Jeep schlängelt man sich hoch in die kleinen Dörfer, die nur am Markttag zum Leben erwachen. Die Spezialität in den Berberdörfern ist Argan-Öl. Auf den Suqs wird es auch angepriesen, aber hier ist es echt.

Das garantieren die Frauen. In ihrer Kooperative „Coeur de Nature“ können die Besucher zuschauen, wie sie die Schalen mühsam aufklopfen, die Nüsse herausholen und mahlen. Sie bieten sogar Massagen mit dem Öl an. „Aus vierzig Kilo Argannüssen pressen wir einen Liter Öl, drei Tage brauchen wir“, erzählt eine. Auf Deutsch. Woher sie die Sätze gelernt hat, mit denen sie die Verkostungen von Öl, Honig und Marmeladen mit warmem Fladenbrot garniert? „Von hier. Zu uns kommen viele Touristen und kaufen das Öl zum Essen und für die Schönheit. So können wir unser eigenes Geld verdienen.“