Was diese Völker zu Aufsteigern des Klimawandels gemacht hat

Lange galt: Wenn das Klima schlechter wird, gehen Reiche zugrunde. Wenn es trocken und stabil ist, blühen sie auf, die Bevölkerungszahlen steigen. Genauere Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Auswirkungen von Klimaveränderungen in der Vergangenheit selten so unmittelbare und eindeutige gesellschaftliche Folgen hatten. „Alles ist viel komplexer“, sagt Preiser-Kapeller. Was sich beobachten lässt: Oft brechen, wenn die klimatischen Bedingungen schwieriger werden, komplexe staatliche Gebilde zusammen, und Gemeinschaften, die weniger anspruchsvoll sind, profitieren.

Supermacht in der Krise

So geschehen zu Beginn der spätantiken Kleinen Eiszeit im 6. Jahrhundert n. Chr.: „Die damalige Supermacht im Mittelmeerraum geriet in eine Krise – auf Missernten folgten Pest-Epidemien. Das Oströmische Reich war nicht mehr in der Lage, die Donaugrenze zu verteidigen. Das nutzten slawische Gruppen. Einfach organisiert, brachten sie eine neue Landwirtschaft mit, die es ihnen erlaubte, Böden zu bearbeiten, die weniger ertragreich waren.“

Ihre Gesellschaft war weit weniger auf eine hocheffiziente industrielle Landwirtschaft angewiesen, wie sie auf den römischen Latifundien mit den Monokulturen betrieben wurde. Keine große Verwaltung und Armee, die mitversorgt werden musste. Die Römer konnten in einer Zeit des Klimawandels nicht schnell genug auf die schlechter werdenden Bedingungen reagieren.

Wie genau Gesellschaften die veränderten Bedingungen zu ihrem Vorteil nutzen oder zumindest Stabilität wahren konnten, das hat ein interdisziplinäres Forschungsteam erst im Vorjahr analysiert. Im Fokus standen dabei die spätantike Kälteperiode im 6. Jahrhundert nach Christus und die eingangs angesprochene Kleine Eiszeit im 13. bis 19. Jahrhundert. Anhand von Fallstudien jener Bevölkerungen, die sich anpassen konnten, identifizierte das Team

fünf Erfolgsstrategien:

Neue sozioökonomische Möglichkeiten ergreifen,

ergreifen, robuste Energiesysteme nutzen,

nutzen, neue Ressourcen durch Handel generieren,

generieren, politisch effektiv auf natürliche Extremereignisse reagieren oder

auf natürliche Extremereignisse oder auswandern.

„Diese Erfolgsgeschichten (siehe auch Grafik oben) zeigen, dass ungünstige klimatische Bedingungen nicht zwangsläufig zu Zusammenbruch oder sozialer Not führen müssen“, sagt der Historiker Adam Izdebski vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena, der am Konzept und den Untersuchungen beteiligt war.

„Gut organisierte und einfallsreiche Gesellschaften waren in der Lage, sich anzupassen und die neuen Möglichkeiten zu nutzen.“ Wobei die Forscher zugeben, dass die Anstrengungen heutzutage viel ehrgeiziger sein müssen.

Letztlich komme es also immer darauf an, wie Klimawandel, Missernten und Krankheiten von der Gesellschaft verarbeitet werden. Der entscheidende Punkt: