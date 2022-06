Die Geschichte der Inflation: Teures Leben anno dazumal

Die Stagflation geisterte damals als Schreckgespenst durch die Köpfe der Menschen und bedeutet, dass Inflation auf fehlendes Wirtschaftswachstum trifft. Ganz anders als heute, sagt der Wirtschaftshistoriker: „Viele Leute wollen ihr Geld investieren, bekommen die Güter aber nicht.“ Ein weiterer Grund, warum wir uns heute nicht vor Hyperinflation fürchten müssen: „Wir haben Arbeitskräftemangel – ganz anders als in den 1970ern oder 1920ern.“

Apropos: Nach der Niederlage von 1918 stand Österreich vor einem schier unbegleichbaren Schuldenberg. Man musste die Staatsschulden der ehemaligen Monarchie übernehmen, Kriegsanleihen, Invaliden-, Witwen- und Waisenrenten bezahlen. Zusätzlich waren da die hohen Reparationszahlungen. Um die immense Last zu bewältigen, warf der Staat erneut die Notenpresse an und steigerte die Geldmenge noch weiter. Die immer größer werdende Menge an Papiergeld war also in einem immer geringeren Maß durch Edelmetall besichert.

Die Folge

Die Kronenwährung verlor im Ausland gegenüber der Zeit vor dem Krieg massiv an Wert. „Oft folgte auf starke Inflationen eine Währungsreform. Notenbanken streichen dann ein paar Nullen, oder man wechselt die Währung“, erklärt der Wirtschaftshistoriker. Erst mit der Zusage einer großen Anleihe des Völkerbunds in Genf konnte Ende August 1922 die Inflationsspirale zum Stillstand gebracht werden. „Das war Hilfe von auswärts. Und Diktat von auswärts.“ 1925 wurde die neue Währung eingeführt. 10.000 Kronen wurden zu einem Schilling – ein hoher Preis.

„Denn die Bedingung war, dass der Staat sich nicht verschulden darf“, erklärt Meixner. „Damit war zwar die Hyperinflation weg, aber das Land kam nicht in die Gänge. Dann kam auch noch erschwerend die Weltwirtschaftskrise dazu.“

Die sozialen und politischen Folgen, die man losgetreten hatte, wurde man die ganze Zwischenkriegszeit über nicht los. Jene Staaten, die damals den Weg in die Hyperinflation gewählt hatten, wurden bald zu Diktaturen.