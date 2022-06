KURIER-History: Die blutige Spur von Russlands Herrschern

Katharina die Große: An Russlands Realität zerschellt (1729-1796)

Die Deutsche auf dem Zarenthron gilt nicht umsonst als eine der erfolgreichsten Herrscher Russlands. Doch ihr Traum, die Ideen der europäischen Aufklärung in Russland umzusetzen und so aus dem Land, wie sie selbst sagte „eine europäische Nation“ zu machen, scheiterte an der Realität und dem mächtigen Adel. Die Befreiung der Bauern aus Leibeigenschaft und erdrückender Ausbeutung durch ihre Grundherren, war eine Idee, die selbst verwarf, nachdem sie eine Aufstand der Kosaken gegen sie mit äußerster Brutalität niedergeschlagen hatte. Von da an war Katharina davon überzeugt, dass Russland, um erfolgreich regiert zu werden, seinen mächtigen Adel und seine entrechtete Landbevölkerung brauchte. Zwar kümmerte sie sich um Bildung und Sozialwesen, doch die Ideen von Menschenrechte, die sie noch als junge Herrscherin selbst formuliert hatte, tat sie später als „leeres Geschwätz“ ab, die Angst vor einer Revolution wie in Frankreich war größer als ihr Glaube an die Aufklärung. Ihre Eroberungen brachten Russland übrigens die Krim und jene Gebiete im Süden Russlands ein, die Putin heute zurückerobern will.