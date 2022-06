Raab: "Unterscheidung von Flüchtlingen ist legitim"

Ist das rechtlich möglich? In der Ukraine ist Krieg und in Syrien ist Krieg. Wieso die eine Gruppe mehr unterstützen als die andere?

Für die Familienbeihilfe für Menschen aus der Ukraine gibt es eine Gesetzeslücke. Ich habe bereits einen Gesetzesvorschlag eingebracht, über den es in der Koalition aber noch Abstimmungsbedarf gibt. Für die ukrainischen Geflüchteten gibt es ein anderes Regelwerk, nämlich eine Vertriebenenrichtlinie. Die gesamte EU hat sich auf diese Richtlinie verständigt. Das ist ein eigenes Rechtssystem und zu unterscheiden von jenem für Flüchtlinge aus anderen Drittstaaten. Diese Unterscheidung ist legitim, weil beide Gruppen einfach unterschiedlichen Regelsystemen unterliegen.

Die Grundfrage ist: Ist es fair, unterschiedliche Rechtssysteme anzuwenden?

Aus meiner Sicht, ja. Das Flüchtlingswesen folgt dem Gedanken, dass Menschen dort Schutz bekommen, wo sie erstmalig in Sicherheit sind. Wir haben in der Ukraine jetzt Krieg auf dem eigenen Kontinent. Europa hat sich wegen der unmittelbaren Nähe entschieden, den ukrainischen Vertriebenen im Sinne der Nachbarschaftshilfe zu helfen. Das ist der Unterschied zur Situation in Syrien oder Afghanistan, wo andere Länder Nachbarn sind und aus unserer Sicht in der Verantwortung der Nachbarschaftshilfe sind. Darum wurde europaweit ein eigenes System für ukrainische Vertriebene geschaffen. Diese haben auch einen anderen Bildungshintergrund, die Arbeitsmarktsysteme sind sich ähnlicher, aus der Ukraine kommen derzeit vor allem Frauen und Kinder. Das ist ein Unterschied in der Herangehensweise, was die Integrationsmaßnahmen betrifft.

Und zwar? Wie kann man den geflüchteten Frauen am besten helfen?

Wir müssen uns stark auf Maßnahmen fokussieren, die Frauen den Arbeitsmarkteintritt ermöglichen. Beispielsweise bieten wir sehr viel Deutschkurse mit Kinderbetreuung an. Auch Online-Kurse sind sehr begehrt. Man muss aber auch sehen, dass hier Menschen zu uns kommen, die großes Leid erfahren haben und die sich große Sorgen machen um ihre Söhne, Väter und Brüder. Das ist eine enorme psychische Belastung. Wir als Staat können die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Es ist aber auch wichtig und gut zu sehen, dass die Österreicherinnen und Österreicher hier auch ehrenamtlich oder bei der Aufnahme von Flüchtlingen so Großartiges leisten und auf die Menschen zugehen und sie so auch emotional auffangen und unterstützen.