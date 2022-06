"Österreich leidet": Empörung über Sachslehner-Aussagen zu Asylanträgen

Wer in diesen Stunden auf Twitter unterwegs ist, wird der Häme kaum entgehen: Laura Sachslehner, als ÖVP-Generalsekretärin immer schon für markige bis polemisierende Aussagen bekannt, hat sich mit einem Tweet wieder in die Twitter-Trends befördert. Angesichts der insgesamt 16.000 Asylansuchen in diesem Jahr schrieb sie jetzt, dass Österreich an der „pro Kopf zweithöchsten Belastung durch Asylanträge in der EU leidet.“