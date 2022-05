Sachslehner zu Ablöse-Gerüchten: "War und ist nichts dran"

Das Regierungsteam der ÖVP wurde vor dem Parteitag am Samstag noch einmal kräftig umgebaut. Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck sind keine ÖVP-Ministerinnen mehr, ihre Agenden wandern zu Arbeitsminister Martin Kocher und zum neuen Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Auch eine andere türkise Personalie könnte vor der Ablöse stehen, wenngleich sie diesbezügliche Gerüchte vehement zurückweist: Generalsekretärin Laura Sachslehner.

"Alles was meine Person und die Partei betrifft, haben wir auch in den vergangenen Tagen mehrmals dementiert. An diesen Gerüchten war und ist nichts dran", sagte Sachslehner im ORF Report am Dienstag. Das hatte Sachslehner allerdings auch vor wenigen Tagen im Club 3 behauptet: An Gerüchten zu Veränderungen im Regierungsteam sei nichts dran.