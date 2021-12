27-Jährige ist die neue Frau fürs Grobe in der ÖVP

Axel Melchiors beharrliche Weigerung, als ÖVP-Generalsekretär in der Öffentlichkeit die Speerspitze der Partei zu spielen, sorgte in den vergangenen Monaten in den mächtigen türkisen Ländern für Unmut. Sie hielten diese innerparteiliche Aufstellung angesichts der vielen türkisen Baustellen für einen Fehler.

Nun baut der neue Bundeskanzler Karl Nehammer auch die Bundesparteizentrale um – Axel Melchior wird von der Wienerin Laura Sachslehner als Generalsekretär abgelöst. Allerdings auf Wunsch von Melchior.