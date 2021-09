ÖVP-Sachslehner: „Thema Zwangsheirat wird in Wien tabuisiert“

Sie beklagen immer wieder, dass Graffiti auf Gotteshäuser ein Angriff auf unsere Religionsfreiheit seien. Sind Sie selbst gläubig?

Ja, das bin ich.

Welche Rolle spielt Ihr Glaube für Ihre Politik?

Ich sehe keinen unmittelbaren Zusammenhang. Mein Glaube ist Privatsache.

Die ÖVP verstand sich lange als christlich-soziale Partei.

Das ist sie immer noch, aber das bedeutet nicht, dass der Glaube immer im Vordergrund stehen muss. Politik orientiert sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung.

Was glauben Sie, würde Jesus mit minderjährigen Flüchtlingen und Verfolgten in Kriegsgebieten tun?

Ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinauswollen.

Ich kann gerne konkretisieren: Würde er ihnen Hilfe vor Ort anbieten?

Ich bin ja nicht Jesus, ich bin eine gewählte Mandatarin in Wien. Ich handle so, dass es richtig ist für die Menschen in dieser Stadt. Es gibt unglaublich viel Leid auf der Welt. Aber es wäre nicht richtig, noch mehr Menschen hier aufzunehmen.

Warum nicht?

Weil Österreich in diesem Bereich schon viel tut. Schauen Sie sich an, wie viele Menschen hier einen Asylantrag stellen. Diese illegale Migration gibt es ja leider Gottes.

Einen Asylantrag zu stellen, ist nicht illegal.

Natürlich nicht. Aber die Zuwanderung aus Afghanistan ist eine große Herausforderung. Die Hälfte aller Afghanen in Österreich lebt in unserer Stadt. Viele haben nur Grundschulabschluss, sind Analphabeten, sind arbeitslos. Wir haben in Wien eine enorme Integrationskrise. Denken Sie an die gewalttätigen Ausschreitungen in Favoriten oder an Schulen, wo viele Migranten Bildungsstandards nicht erfüllen. Das sind keine Hirngespinste, das sind Fakten.

Kann man nach Afghanistan abschieben?

Derzeit leider nicht, nein.

Wenn Sie Integrationsstadträtin wären: Was würden Sie als Erstes tun?

Wir müssten den politischen Islam stärker im Blick haben. Der ist ein großes Integrationshemmnis. In unserer Stadt gibt es Genitalverstümmelungen und Zwangsheiraten. Das wird tabuisiert.

Wie vielen Zwangsheiraten gibt es jährlich in Wien?

Schätzungen zufolge gibt es Tausende Betroffene.

In Wien werden jährlich Tausende Frauen zwangsverheiratet? Wer schätzt das? Es gibt Studien des Österreichischen Integrationsfonds, die das besagen. Die Dunkelziffer ist wohl noch viel höher. Das ist importierte Frauenfeindlichkeit.

Was würden Sie dem entgegensetzen?

Wir müssen Parallelgesellschaften verhindern. Das beginnt dabei, dass alle Deutsch lernen müssen. Wir müssen sagen: „Wenn ihr das nicht lernt, gibt es keine Sozialleistungen.“ Es ist ein falscher Anreiz, dass wir etwa bei Formularen türkische oder arabische Ausfüllhilfen zur Verfügung stellen.

Wer ein Formular nicht versteht, soll also eine Leistung, auf die er von Gesetz wegen Anspruch hat, nicht mehr erhalten?

Wer eine Leistung beziehen will, muss Deutsch sprechen. Wien setzt falsche Anreize. Die Mindestsicherung ist da ein Paradebeispiel. 60 Prozent der Bezieher stammen aus Wien, obwohl hier nur 20 Prozent der Menschen leben. Wien ist ein Sozialmagnet.

Jeder Experte würde Ihnen nun antworten, dass sich sozial schwache Gruppen immer im urbanen Raum sammeln, nicht am Land.

Ich verwehre mich gegen diese Ausrede. Die SPÖ schafft es gut, diese Märchen aufrecht zu erhalten. Wien hat das Sozialhilfegrundgesetz bis heute nicht umgesetzt und lebt in offenem Verfassungsbruch.