Gernot Blümel und seine Wiener ÖVP im Zwiespalt

Gernot Blümel

Geboren 1981 in Wien, zählt Gernot Blümel zu den engsten Vertrauten von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Auch seine Polit-Karriere begann in der Jungen Volkspartei. Der studierte Philosoph wurde 2013 Generalsekretär der ÖVP. In der ÖVP-FPÖ Regierung als Kanzleramtsminister tätig, wurde er in der türkis-grünen Regierung 2020 Finanzminister

Ermittlungen

Im Zuge der Casinos-Affäre wird gegen Blümel ermittelt. Es geht um den Verdacht der Korruption und Bestechlichkeit. Blümel bestreitet alle Vorwürfe

Wiener ÖVP

Nach der Wahlschlappe 2015, als die ÖVP auf 9,2 Prozent abstürzte, löste Blümel Manfred Juraczka als ÖVP-Parteichef ab. Diese Funktion behielt er auch nach seinem Wechsel in die Bundesregierung. Bei der Gemeinderatswahl im Oktober 2020 trat er als Spitzenkandidat an

20,4 Prozent

erreichte die ÖVP unter Blümel bei der vergangenen Wien-Wahl