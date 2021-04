Viele Fronten im Gemeinderat: Welche Partei ist korrupter?

Um Postenschacher und Freunderlwirtschaft im „System SPÖ Wien“ ging es am Donnerstag in einem Sondergemeinderat, der von der ÖVP einberufen wurde. Anlass: Eine Reihe von Ungereimtheiten im roten Umfeld, die zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hatten. Angefangen bei der auf Hersteller Siemens getrimmten Ausschreibung von CT-Geräten für Wiens Spitäler bis hin zu den Millionenbeträgen, die SPÖ-nahe Bauträger in der insolventen Commerzialbank versenkt haben.

Der türkise Schuss ging nach hinten los, fielen doch in der Sitzung alle anderen Rathaus-Parteien über die ÖVP her, um ihr selbst Postenschacher und Freunderlwirtschaft vorzuwerfen – allen voran im Zusammenhang mit der Besetzung des ÖBAG-Managements. Als türkises Ablenkungsmanöver klassifizierte denn auch SPÖ-Gemeinderat Christian Deutsch die Sondersitzung und zitierte genüsslich aus den jüngst veröffentlichten Chat-Protokollen zur ÖBAG-Causa.