Blümel zu Chats: "Habe nie schlecht über Mitterlehner gesprochen"

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich heute zurückhaltend zu den neu aufgetauchten Chats zwischen ihm selbst und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid gezeigt. Am Rande einer Pressekonferenz versuchte er seine publik gewordene Chat-Äußerung "Mitterlehner spielt keine Rolle mehr..." auf die unzähligen Obmanndebatten in der ÖVP zurückzuführen.

Dass er, Blümel, im April 2016, also mehr als ein Jahr vor dem tatsächlichen Rücktritt Mitterlehners an Schmid geschrieben hat "Mitterlehner spielt keine Rolle mehr...", sei eine "Debatte über die Situation in der Innenpolitik" gewesen. Er habe jedenfalls nie schlecht über Mitterlehner gesprochen, das Buch des Ex-Parteiobmanns, wo dieser Kritik an Kurz und seinem Umfeld im Zusammenhang mit seiner Entmachtung übt, hat Blümel nach eigenen Aussagen nicht gelesen.