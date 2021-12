Arnoldner geht: Ein türkiser Rücktritt, der Sprengstoff birgt

Am Wochenende waren die türkisen Vertrauensleute von Gernot Blümel in Wien noch in Schockstarre, jetzt zeichnen sich die ersten Personalrochaden ab.

Nach dem Abgang des Landesparteichefs hat jetzt auch Bernadette Arnoldner (fast) alle Funktionen zurückgelegt. Gestern in der Früh verkündete sie, dass sie ihre Funktionen als Landesgeschäftsführerin und nicht amtsführende Stadträtin zurücklegt.

Sie habe viel von Blümel gelernt, schreibt Arnoldner in einem Facebook-Posting. Es sei aber immer klar gewesen, dass ihr politisches Engagement „auf Zeit“ ausgelegt gewesen sei – und am Ende die „die Rückkehr in die Privatwirtschaft stehen wird“.

Der KURIER hat bereits am Freitag über den anstehenden Abgang Arnoldners berichtet, die zuletzt immer heftiger in der Kritik stand.

Gasselich muss ausscheiden

Dienstagabend sorgte sie noch einmal für Ärger: Wie dem KURIER bestätigt wurde, will Arnoldner ihr Mandat im Gemeinderat, das sie als Stadträtin zurückgelegt hat, wieder annehmen.

Ein anderer Abgeordneter muss dafür ausscheiden. Es trifft Patrick Gasselich aus Liesing.