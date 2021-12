ÖVP-Stadträtin Arnoldner zieht sich aus der Politik zurück

Paukenschlag in der Wiener ÖVP: Bernadette Arnoldner, bisher Landesgeschäftsführerin und Stadträtin, zieht sich aus ihren Funktionen zurück. Die Ereignisse der letzten Tage haben sie in dieser persönlichen Entscheidung bestärkt, sich wieder verstärkt der Privatwirtschaft zu widmen, heißt es in einer Aussendung.

Vor allem der Rückzug von Gernot Blümel hat diesen Schritt bekräftigt. Dieser hatte sich vergangene Woche vom Posten des Landesparteichefs verabschiedet und Platz für den Nationalrat Karl Mahrer gemacht.

„Vor knapp vier Jahren hat mich Gernot Blümel zum Schritt aus der Privatwirtschaft in die Politik bewegt. Die Zusammenarbeit mit ihm war eine wunderbare Erfahrung für mich, in der ich politisch und menschlich viel von ihm gelernt habe", sagt Arnoldner.