Karl Mahrer: "Ich habe ganz sicher keinen Rechtsdrall"

In seiner ersten Berufskarriere schaffte es Karl Mahrer bis zum Wiener Landespolizeivizepräsidenten, dann wechselte er in die Politik. Für die ÖVP sitzt er seither als Sicherheitssprecher im Nationalrat. Am Freitag hat Mahrer im Eilverfahren die Wiener Landespartei vom scheidenden Gernot Blümel übernommen.

Der KURIER hat Karl Mahrer zum ersten Gespräch gebeten – über seine Ambitionen als Parteichef, die Sicherheit in der Stadt, sein Verständnis von Oppositionspolitik und sein Verhältnis zur Wiener SPÖ.

KURIER: Die Wiener ÖVP geht nicht sehr pfleglich mit ihren Obleuten um. Seit 1945 hat sie 18 Stück verbraucht. Wie lange mussten Sie überlegen, bevor Sie zugesagt haben?

Karl Mahrer: Meine Entscheidung ist binnen weniger Minuten nach Absprache mit meiner Familie gefallen.

War die Familie begeistert?

Sie hat es mit Unterstützung zur Kenntnis genommen. Wir stehen da zusammen.