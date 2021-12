ÖVP Wien: Mahrer soll „gut bestelltes Haus übergeben“

In der Wiener ÖVP demonstrierte man am Freitag seltene Einigkeit. Die Entscheidung, Karl Mahrer zum interimistischen Nachfolger von Landesparteichef Gernot Blümel zu ernennen, stieß auf breite Zustimmung.

Mahrer sei der richtige Mann zur richtigen Zeit, war zu hören. Der 66-Jährige ist im Arbeitnehmerbund ÖAAB ebenso verankert wie im Seniorenbund. Eine gute Gesprächsbasis hat er auch mit Wirtschaftsbund-Chef Walter Ruck, der mit der bisherigen türkisen Führung seine liebe Not hatte.

Auch als Ansprechpartner für die Wiener SPÖ sei Mahrer geeignet, heißt es aus der Partei. Als Nationalratsabgeordneter hat er zudem Zugang zur Bundespartei.

Personelle Veränderungen

Ganz ohne Veränderungen wird es aber wohl nicht gehen. Auf Mahrer kommen auch unangenehme Entscheidungen zu, wenn er die Geschlossenheit in der Partei dauerhaft herstellen will. Das könnte vor allem in der zweiten Führungsreihe zu Neubesetzungen führen, heißt es. So könnte Bernadette Arnoldner ihren Job als Landesgeschäftsführerin bald verlieren und sich auf ihr Amt als nicht amtsführende Stadträtin konzentrieren.

Auch im Gemeinderatsklub könnte es zu Rochaden kommen. Der Mandatar Markus Gstöttner, der aus dem Kabinett von Sebastian Kurz kommt, soll Kabinettchef des neuen Kanzlers Karl Nehammer werden. Dass er nebenbei Zeit für den Gemeinderat hat, ist unwahrscheinlich. Das könnte Standortanwalt Alexander Biach den Weg in den Gemeinderat ebnen.

"Nachhaltige Lösungen"

Klar ist, dass Mahrer seine Personalentscheidungen mit seinem Nachfolger – oder der Nachfolgerin – abstimmen muss. Wie lange der 66-Jährige die Geschäfte der Wiener ÖVP führen wird, ist noch unklar.

So mancher Funktionär wünscht sich bereits ab Februar einen offiziell gewählten Obmann. Vor der nächsten Wien-Wahl wird Mahrer aber jedenfalls an einen Jüngeren übergeben.

„Unsere Aufgabe ist es jetzt, gemeinsam nachhaltige Lösungen zu suchen“, sagt etwa auch Harald Zierfuß, Chef der Jungen ÖVP in Wien, zum KURIER. Mahrer habe dabei seine volle Unterstützung.

Viele Obmänner

Mahrer ist der bereits 19. Obmann der Wiener ÖVP seit 1945. Vor Blümel versuchten hier unter anderem Manfred Juraczka, Christine Marek, Johannes Hahn und Alfred Finz ihr Glück.

Unter Parteichef Erhard Busek, der die ÖVP mit seinen „bunten Vögeln“ inhaltlich modernisierte, schaffte man im Jahr 1983 das bisher beste Wahlergebnis – mit knapp 35 Prozent.

Zwischen 1945 und 1973 trugen die Schwarzen als Juniorpartner der SPÖ Regierungsverantwortung. Obwohl die Roten mit einer absoluten Mehrheit auch allein regieren hätten können, überließen sie der ÖVP freiwillig amtsführende Stadtratsposten.

Als die SPÖ 1996 die Absolute verlor, gab es nochmals eine Koalition. Bernhard Görg wurde Planungsstadtrat und Vizebürgermeister, Peter Marboe führte das Kulturressort.