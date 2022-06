Wie die Regenbogenparade in Wien zu ihrem Namen kam

Und es war der Beginn einer Wiener Erfolgsgeschichte, die am heutigen Samstag in die 26. Runde geht. Bis zu 200.000 (!) Teilnehmende ziehen nach zweijähriger Corona-Pause um die Ringstraße, um lautstark für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren Menschen (LGBTIQ) einzutreten. Die Farben des Regenbogens sind allgegenwärtig und symbolisieren die Vielfalt in der Gesellschaft. „Der Kampf für gleiche Heirats- und Adoptionsrechte war der Ursprung der Parade“, sagt Soldo. „Wir wollten einfach als normal angesehen werden. Das ist uns gelungen. Heute ist die Parade ein Fest der Freude.“